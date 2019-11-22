ЄБРР та ЄІБ виділять Україні 900 мільйонів євро на дороги

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підписав два документи з Європейським інвестиційним банком та ЄБРР про залучення 900 мільйонів євро на будівництво та реконструкцію українських доріг.

Про це Гончарук повідомив у Facebook.

"Підписав сьогодні Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Меморандум про порозуміння між урядом та ЄБРР щодо спільної реалізації проєкту. Обидва документи на суму по 450 млн євро — загалом 900 млн євро", - повідомив він.

За його словами, кошти підуть на реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.

Гончарук пообіцяв, що через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності.

Економічна правда