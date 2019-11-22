ЄБРР та ЄІБ виділять Україні 900 мільйонів євро на дороги
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підписав два документи з Європейським інвестиційним банком та ЄБРР про залучення 900 мільйонів євро на будівництво та реконструкцію українських доріг.
Про це Гончарук повідомив у Facebook.
"Підписав сьогодні Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Меморандум про порозуміння між урядом та ЄБРР щодо спільної реалізації проєкту. Обидва документи на суму по 450 млн євро — загалом 900 млн євро", - повідомив він.
За його словами, кошти підуть на реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.
Гончарук пообіцяв, що через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності.
Економічна правда
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