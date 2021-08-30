Socar передал поставку продукции "Роснефти" в Украинe новом оператору – СМИ

Socar

Новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украине стала компания SNEL Energy Ltd - это произошло в результате изменения бенефициаров и названия Socar New Energy Limited, которая до недавнего времени была оператором этих поставок.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники на рынке.

Отмечается, что 19 августа украинским контрагентам Socar New Energy Limited сообщили об изменении названия компании на SNEL Energy Ltd.

"Обращаем ваше внимание, что изменение наименования компании не свидетельствует об изменении стороны по договорам. Все обязательства SNEL Energy Ltd (ранее - Socar New Energy Limited) по заключенным вашей компанией договорам сохраняют свою силу", - говорится в письме к контрагентам.

"По имеющимся данным, изменение названия произошло вследствие изменения бенефициаров компании, которыми ранее выступали Socar и трейдер с азербайджанским корнями Maddox. Новые бенефециаром SNEL Energy Ltd на данный момент неизвестны", - пишет издание.

"Это европейские инвесторы", - сообщил в беседе с enkorr один из респондентов, знакомый с ситуацией.

По его словам, эти изменения автоматически означают выход азербайджанского бизнеса с проектов по поставке дизельного топлива и сжиженного газа "Роснефти", который стартовал в мае 2021 года.

"Поставка на сентябрь еще будет сформирована старой командой Socar New Energy Limited, с октября продажи перейдут к менеджерам SNEL Energy Ltd. Действующие терм-контракты будут выполнены в полном объеме", - сказал enkorr один из крупных импортеров ресурсов "Роснефти".

Издание напоминает, что Socar решил отказаться от проекта поставок российских нефтепродуктов в Украину и участия в проектах приобретения Glusco в связи с несогласованностью проекта внутри компании.

Читайте также: Топливные договоренности правительства и нефтетрейдеров: цены снизились, но лишь до мая

Ударим пошлиной по агрессору: чем грозит ограничение импорта нефтепродуктов и причем тут олигархи

Напомним:

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Ранее СМИ сообщали, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и подписала соответствующий контракт.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.

Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.

В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.

Сообщалось, что Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в ​​поставках из заводов российской "Роснефти".