Рада предварительно поддержала ликвидацию "площадок Яценко"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости известной как "площадки Яценко".

За соответствующее решение проголосовали 378 депутатов.

Именно комитетское голосования за законопроект 2047-Д фигурировало в скандале о 30 тыс долларов, которые якобы предлагали депутатам "Слуги народа" за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.



О чем идет речь в законопроекте?

1. С момента, когда Верховная Рада окончательно примет проект, а президент его подпишет, "авторизованные электронные площадки" исчезнут из процесса представления отчета оценщиками в Единую базу данных отчетов об оценке.

То есть четыре площадки - "Реестр оценки", "Оценка.online", "Экспресс-оценка" и "Профессиональная оценка" - не смогут зарабатывать по миллиону в день и, скорее всего, будут ликвидированы, так как их "уникальные" услуги никому не пригодятся.

2. 1 января 2020 упрощается модель оценки объектов недвижимости. У граждан будет возможность получить справку об автоматической оценку объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика.Раньше это можно было сделать только через оценщика. Теперь он понадобится только тогда, когда гражданин не согласится с оценкой, сформированной автоматически.

3. Вводится порог на оценку, которые осуществляет оценщик. Так, стоимость объекта недвижимости не может отличаться на 25% больше или меньше суммы, которую определяет Единая база.

4. Получение справок об оценке и представления отчеты не будет бесплатным. За получение автоматической справки об оценке надо будет заплати 2,5% от суммы прожиточного минимума - 51 грн, за регистрацию отчета в Единой базе - 10% - 205 грн.

5. Нотариусы получат бесплатный доступ к Единой базы для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости.

Напомним:

После принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости обязаны были сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель - сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном Яценко.

Площадки просто "пересылали данные" от оценщика к Единой базы ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас - 500-1800 гривен.

В октябре 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" зарегистрировали в Раде законопроект №2047, который убирал схему с электронными площадками, но не касался проблемы занижения стоимости недвижимости оценщиками.

Как альтернативным другой группой депутатов Слуги народа, было зарегистрировано законопроект №2047-1, который расширяет деятельность площадок и уничтожает оценщиков.

В конце концов был зарегистрирован еще один законопроект 2047-д, который ликвидировал деятельность площадок, и на который не удалось собрать голосов в комитете.

Именно это голосование фигурировало в скандале о 30 000 долларов, которые якобы предлагали депутатам, за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

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Экономическая правда