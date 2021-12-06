Профильный комитет рекомендует Раде поддержать отставку Сенниченко

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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества.

Об этом говорится в заключении комитета, который прилагается к проекту постановления об увольнении Сенниченко.

Проект постановления №6382 об увольнении Сенниченко зарегистрировали в Раде 3 декабря.

"По результатам рассмотрения, руководствуясь положениями пункта 12 части первой 85 Конституции Украины, народные депутаты Украины - члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины уволить Сенниченко Дмитрия Владимировича с занимаемой должности Председателя Фонда государственного имущества Украины", - говорится в заключении комитета.

Читайте больше об отставке главы Фонда в статье Даны Гордийчук и Александра Колесниченко: Хороший, плохой, злой. Почему Сенниченко уходит из Фонда госимущества и кто его может заменить

Напоминаем:

Отставку главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко могут вынести на голосование в последнюю пленарную неделю года, заявил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия 29 ноября.

Дмитрий Сенниченко официально заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества "по собственному желанию".

Главу ФГИ назначает Верховная рада по представлению президента.

По информации ЭП, у власти на момент отставки не было запасных вариантов для замены Сенниченко.

Выносить его увольнение в зал не планировали, пока не будет должной кандидатуры.

Экономическая правда