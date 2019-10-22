Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Хабарі, детектори брехні, кулуарні сварки між депутатами і торги за мільярди гривень, які українці при продажі майна сплачують сумнівним компаніям за сумнівні послуги.

Це короткий опис того, що зараз відбувається за кулісами роботи депутатів "Слуги народу" та комітету податкової політики, який очолює головний фінансист партії Данило Гетманцев.

Причина цієї війни в "Слузі народу" – законопроєкти, які стосуються електронних майданчиків, що заробляють на посередницьких послугах для оцінщиків майна, і які пов'язують з депутатом Антоном Яценком.

Йдеться про "схему", яка висмоктує з кишень українців мільярди гривень, коли вони про це навіть не здогадуються. Це стосується кожного, хто купує, або продає в Україні майно.

Хронологія подій. Що сталось?

Перше. Під час ухвалення бюджету на 2018 рік Рада проголосувала поправку, яка дозволила створити посередників ("електронні майданчики") між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

Завдання у посередників просте: вони пересилають дані й отримують за це з кожної операції оцінки від 500 до 1 800 гривень.

Друге. Протягом року окремі депутати вносили законопроєкти, які б дозволили цю "схему" ліквідувати, але до ухвалення так і не дійшло.

До цієї ініціативи повернулись після зміни влади: група депутатів від "Слуги народу" внесла новий законопроєкт, який дозволяє позбутись цієї "корупційної ренти".

Третє. Незацікавлені у змінах бенефіціари згаданої схеми перейшли в контрнаступ і зуміли переконати частину депутатів, в тому числі парламентарів від "Слуги", бойкотувати цей процес.

Як виявилось, частина з них могла отримати за це певну "винагороду".

Четверте. Ключові події навколо цієї історії відбулися на засіданні Комітету податкової політики 18 жовтня.

Тоді частина депутатів, про яких піде мова далі, проголосували "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.

З того моменту ці групи воюють одна з одною і обливають один одного брудом як публічними каналами, так і в закритих партійних переписках.

П'яте. Після скандального голосування, коли все стало відомо Володимиру Зеленському, керівництво Офісу президента та партії "Слуга народу" вирішили перевірити частину депутатів на детекторі брехні.

Як стало відомо ЕП, йдеться про можливе позбавлення депутатських мандатів.

Шосте. Частина депутатів "Слуги народу", які "бойкотували" згаданий законопроєкт, могли отримати хабарі. За даними ЕП, йдеться про 30 тисяч доларів в одні руки.

Тепер до деталей.

Додатковий "податок" на продаж майна

Історія виникнення цієї схеми бере свій початок з ухвалення бюджету 2018 року.

Тоді "сірий кардинал" парламентських бюджетних голосувань, депутат БПП Максим Курячий, вніс до Податкового кодексу правки, які "вмонтували" посередників у процес внесення звіту оцінки нерухомості від професійного оцінювача до єдиної центральної бази даних.

Як це працює? З липня 2018 року всі продавці або покупці нерухомості зобов'язані звіряти ціни на квартири, приміщення, будинки і землю з електронною базою Фонду державного майна. Мета – унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

Тобто, ви продаєте чи купуєте квартиру, оцінювач робить звіт про вартість об’єкту продажу і завантажує його в Єдину базу, де всі звіти реєструються і зберігаються.

Модуль в автоматичному режимі перевіряє подані звіти на відповідність закладеним у нього даним про вартість майна. Занижену вартість модуль помічає і бракує, і тоді Єдина база просто не зареєструє такий звіт, аж поки звіт не буде відкориговано. Квартиру можна буде продати лише після реєстрації звіту оцінювача в Єдиній базі.

Тобто, запуск такої системи – це крок до більш цивілізованого ринку нерухомості і справедливого оподаткування. А от поява посередників – то уже інша історія

З легкої руки Курячого з'явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками".

Завдання у посередників прозаїчне: вони просто "пересилали дані" й отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз – 500-1 800 гривень.

Гроші збиралися приватними майданчиками виключно за пересилання документів від оцінщика до Єдиної бази ФДМУ.

За такі послуги начебто платить сам оцінювач, але насправді викладає додаткові гроші з кишені той, хто цю оцінку замовляє – продавець нерухомості.

Тобто, фактично це своєрідний додатковий податок на продаж майна.

Йдеться про чотири фірми:

ПП "Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ" (майданчик "Реєстр оцінки") ,

, ТОВ "Ві ай пі департамент" ("Оценка.online") ,

, ТОВ "Акцепт онлайн" ("Експрес оцінка")

ТОВ "Про закупівлі" ("Професійна оцінка").

Журналісти програми "Наші гроші" з’ясували, що всі ці посередники, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з депутатом Антоном Яценком. В минулому скликанні він входив до депутатської групи "Відродження", а в 2019 був обраний за мажоритарною як безпартійний.

Яценко і раніше був фігурантом журналістських розслідувань про тендерні зловживання.

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Далі більше. Через рік, під час ухвалення бюджету на 2019 рік, Рада підтримала низку скандальних поправок. Дві з них, які були ухвалені під тиском фракції "Відродження", фактично зацементували схему з посередниками у сфері оцінки майна, і навіть розширили її можливості.

ЕП все це детально описала в статті Грають вони – платите ви. Як Рада "продала" бюджет країни за сім поправок

Коротко про суть ухвалених поправок: 1. Неможливість реєстрації нових майданчиків без отримання згоди від вже існуючих. Фонд держмайна, за законом, не може акредитувати новий майданчик. 2. Неможливість АМКУ розглядати справи, пов’язані з діяльністю майданчиків.

Загальний висновок: зміни, які вносились в законодавство, створили штучну монополію, яку утримують громадяни.

Як намагались ліквідувати "майданчики Яценка"

Народні депутати від "Слуги народу" та "Голосу" зареєстрували в Раді законопроєкт №2047, яким "електронні майданчики" як обов’язкові посередники повністю прибираються з системи оцінки. Авторами документу стали 31 депутат, серед яких Павло Фролов, Роксолана Підласа, Анастасія Красносільська, Андрій Герус та Данило Гетманцев.

При цьому цей законопроєкт не торкається проблеми заниження вартості нерухомості оцінювачами, а лише прибирає посередників. Чому це важливо – далі.

До законопроєкту №2047 був поданий альтернативний законопроєкт №2047-1, який підготували 19 народних депутатів від "Слуги народу" (наразі шість депутатів відкликали свої підписи).

Головна ідея №2047-1 – це закріплення монополії електронних майданчиків, розширення їх функціонування. Крім цього, проект пропонує усунути з процесу оцінщиків.

Автори наголошують, що "діюча система є громіздкою і незручною", тому вони пропонують створити "дворівневу систему, яка повністю усуває людський фактор (оцінювачів) та фактор корупції при визначенні вартості нерухомого майна".

При цьому "схемні" майданчики залишаються, та й ще отримують новий функціонал – можливість визначати податкову вартість.

З пояснювальної записки до законопроєкту №2047-1 "Податкова вартість об'єкта нерухомості автоматично буде визначатись (розраховуватись) авторизованим електронним майданчиком та перевірятись (реєструватись) в Єдиній базі даних податкової вартості…." "Крім того, пропонується розширити звужений на сьогоднішній день функціонал авторизованих електронних майданчиків, наділивши їх функцією автоматичного визначення (розрахунку) податкової вартості нерухомого майна".

"Автори 2047-1 стверджують, що борються з оцінювачами, які занижують вартість майна за гроші і через це, мовляв, бюджет недоотримує податкові надходження.

Ці пропозиції повністю збігаються з ідеями, які просував раніше згаданий Антон Яценко", – ділиться своїми враженнями з ЕП депутат минулого скликання з податкового комітету.

ЕП також звернулась до одного з головних ініціаторів цього законопроєкту — депутата "Слуги народу" Олександра Качури. Він заперечує, що відстоює інтереси нинішніх майданчиків, які пов'язують з Яценком.

За його словами, законопроєкт, навпаки, вирішує проблему монополії авторизованих майданчиків, тому що змінює процедуру і усуває бар'єри для виходу на цей ринок інших гравців.

Нардеп переконаний, що головна проблема в оцінщиках, які занижують ціну. І саме в цьому, наголосив він, головна ціль законопроєкту.

Як зазначив Качура ЕП, він може підтримати варіант, за яким "авторизовані майданчики" можна буде прибрати із процесу, але у випадку, якщо приберуть оцінщиків.

Також він стверджує, що "авторизовані майданчики" нічим не відрізняються від системи "Прозорро.Продажі". "Це копірка. Усі ці майданчики і "Прозорро" зроблені по аналогії", – наголосив Качура.

Мовляв, якщо прибрати ці майданчики в оцінці, то треба те ж саме робити з "Прозорро". На цьому, зокрема, наполягає і його колега Олександр Дубінський в своїх пабліках в соцмережах.

ХТО ЗА ЩО ВИСТУПАЄ?



2047 (знищує майданчики) – підтримують нардепи "Слуги Народу": Павло Фролов, Роксолана Підласа, Олексій Мовчан, Андрій Мотовиловець, депутат від "Голосу" – Ярослав Железняк, голова комітету податкової, митної та фінансової політики – Данило Гетманцев, голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, уряд



2047-1 (розширює діяльність майданчиків, знищує оцінщиків) – підтримують нардепи від "Слуги народу" – Олександр Качура, Олексій Ковальов, депутат від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна.

Що сталось в комітеті?

Головним по цим законопроєктам є комітет податкової політики. Депутати цього органу розглядали базовий законопроєкт №2047 кілька разів.

Так, 7 жовтня засідала робоча група під головуванням Данила Гетманцева, де були присутні нардепи від "Слуги народу": автор 2047 – Роксолана Підласа, та автори 2047-1 – Олександр Качура, Олексій Ковальов, а також оцінщики та нотаріуси.

Кожна зі сторін висловила свої позиції, але консенсусу так і не знайшли. Для вирішення розбіжностей Гетманцев запропонував в термінові строки доопрацювати законопроєкти з метою створення механізму, яки зробить дві речі.

По-перше, буде ліквідована монополія електронних майданчиків у роботі з Єдиною базою ФДМУ.

По-друге, у громадян буде можливість оцінки майна без залучення оцінщика, а напряму через Єдину базу Фонду держмайна. Залучення оцінщика буде потрібно тільки у випадку, якщо громадянин не згоден з оцінкою, яку формує автоматична Єдина база Фонду.

Хоча той же самий Качура казав ЕП, що остання норма, мовляв, не вирішує проблему, тому що продавці будуть зацікавлені не погоджуватись і домовлятись потім з оцінщиками.

Зрештою в результаті того засідання був запропонований новий доопрацьований законопроєкт – 2047-д.

Утім, під час наступного засідання 18 жовтня комітет не зміг його підтримати і рекомендувати до першого читання. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Гетманцев.

"За" проголосували: Данило Гетманцев (СН), Мар’ян Заблоцький (СН), Олег Устенко (СН), Олександр Сова (СН), Олександр Ковальчук (СН), Галина Васильченко (Голос), Ярослав Железняк (Голос)

"Проти" Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС)

"Утримались": Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН)

Не голосували, але були присутні: Елла Рєпіна (СН), Ірина Алахвердієва (СН), Юрій Солод (ОПЗЖ), Дар’я Володіна (СН) вийшла.

Відсутні на засіданні з початку і до кінця: Вікторія Кінзбурзька та Євген Петруняк (СН), Тарас Козак та Ігор Абрамович (ОПЗЖ), Ольга Бєлькова і Андрій Ніколаєнко (Батьківщина), Олександр Герега (За майбутнє), Олег Кулініч і Роберт Горват (позафракційні)

Детектор брехні і $30 тисяч за бойкот

Після розмови з депутатами "Слуги народу" та із співрозмовниками в Офісі президента ЕП стало відомо, що окремим депутатам пропонували 30 тисяч доларів, якщо вони бойкотуватимуть ініціативу про ліквідацію авторизованих майданчиків.

Співбесідники розповіли ЕП, що усіх депутатів, причетних до цієї історії, будуть перевіряти на детекторі брехні. Того, хто не пройде, будуть просити скласти мандат.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з такою вимогою до нього дзвонив президент.

"Керівництво партії в шоці. Ніхто не розуміє, як таке могло статись. В партійних чатах жорсткий "срач". Президент знає, що частина депутатів взяла гроші. Тому не дивно, що дійшло до детектора брехні", – зазначив ЕП один з депутатів.

Частина депутатів комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотовиловця, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

"З Гетманцевим історія взагалі незрозуміла. В Офісі президента ним не задоволені. Там вважають, що це його провина в тому числі. Його делегували туди, щоб він все роз'яснював, працював з депутатами, а він не контролює податковий комітет", – зазначає депутат "Слуги народу".

Накопичилось уже кілька таких моментів: негативний фон в історії з ФОПами, "табачні" поправки, через які табачники тікають з країни, а зараз ще і перемога майданчиків Антона Яценка. Це все відповідальність податкового комітету, наголошує депутат, який попросив не називати його ім'я.

За інформацією ЕП, чимало депутатів незадоволені тим, які вирішуються ключові питання.

"Багато хто подумав, що в кейсі з майданчиками їх розводять на авторитеті. І що буде, як в ситуації з ФОПами. Деякі взагалі не розбираються в питанні. Тож, не можна казати, що кожен з цього списку продався. Детектор брехні все покаже", – каже інший депутат "Слуги".

Відповідна ситуація виходить за рамки рядових суперечок. Окремі депутати починають грати в "свою гру", і бойкотують окремі ініціативи Офісу президента, а деякі – відверто продають свої голоси і рішення.

Що там далі на порядку денному?