Закон о госбюджете-2022 пошел на подпись Зеленскому

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" – закон направили на подпись президенту.

Об этом сообщает пресс-служба Совета в Telegram.

"Прежде всего важно, что главная смета страны принята вовремя, а не под елку. Это позволит обеспечить функционирование государства, реализацию прав и свобод человека и их гарантий", - заявил Стефанчук.

Как отмечается на странице закона на сайте Рады, 10 декабря его подписал Стефанчук, в тот же день закон направили на подпись президенту.

Основные макропоказатели на год

Доходы госбюджета в 2022 году составят 1,322 трлн грн — это на 54,73 млрд грн больше, чем было проголосовано в первом чтении.

Расходы на следующий год составят 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн больше, чем в предыдущей версии).

Дефицит удерживается на уровне до 3,5% ВВП, финансирование госбюджета предусмотрено на уровне 188,8 млрд грн.

Минимальная зарплата с 1 октября вырастет до 6700 грн в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля – до 2600 грн в месяц, а с 1 декабря – 2684 грн в месяц.

Номинальный ВВП прогнозируется в объеме 5,39 трлн грн, а рост реального – на 3,8%. Средний курс гривни к доллару ожидается в 28,6 – 28,7 грн за доллар.

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ЭП раньше рассказывала, как выглядел бюджет в І чтении: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем:

Верховная Рада 2 декабря приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом.

Экономическая правда