Россия создаст в оккупированном Крыму зону азартных игр

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в оккупированной Ялте игорной зоны "Золотой берег" площадью 150 000 квадратных метров.

Об этом сообщают Ведомости.



Ранее глава "администрации" Ялты Алексей Челпанов сообщал СМИ, что игорная зона будет находиться недалеко от пос. Кацивели. Согласно требованиям законодательства РФ "Золотой берег" будет располагаться за пределами населенного пункта.

Сообщается, что "власти" Крыма выбрали участок под игорную зону еще в прошлом году. Глава оккупированной республики Сергей Аксенов в марте 2018 года говорил, что реализацией проекта займется крупная компания. Ее название он не стал уточнять.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в оккупированом Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки их строительства переносились уже несколько раз.