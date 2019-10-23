Зеленский пригласил японскую компанию инвестировать в Украину
Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с руководством компании Marubeni Corporation и пригласил их инвестировать в украинские дороги и мусороперерабатывающие заводы.
Об этом сообщает официальный сайт президента.
Зеленский сообщил что инвестклимат улучшается, и отметил реформы в сфере бизнеса.
"Мы очень серьезно настроены на реформы. Мы усиливаем на законодательном уровне защиту бизнеса от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов", – отметил глава государства.
Также президент заявил, что Украина выходит на завершающую стадию масштабной приватизации. "Мы подготовим правовую базу для приватизации более 500 госпредприятий.
Наши приоритеты: дерегулирование с переходом на онлайн-услуги государства для бизнеса; ликвидация теневой экономики и коррупционных схем", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства призвал собеседников инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове, а также обратил внимание японских представителей на возможность инвестиций в строительство украинских дорог.
"Правительство недавно подсчитало протяженность дорог национального значения – это 44 тысячи километров. Мы рассмотрим предложения по развитию современных дорог, интересные концессионные проекты", – сказал Зеленский.
Сообщается, что Marubeni Corporation уже поставляют из Украины в Японию зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например поставляют солнечные панели.
Экономическая правда
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