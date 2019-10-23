Зеленский пригласил японскую компанию инвестировать в Украину

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с руководством компании Marubeni Corporation и пригласил их инвестировать в украинские дороги и мусороперерабатывающие заводы.



Об этом сообщает официальный сайт президента.



Зеленский сообщил что инвестклимат улучшается, и отметил реформы в сфере бизнеса.

"Мы очень серьезно настроены на реформы. Мы усиливаем на законодательном уровне защиту бизнеса от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов", – отметил глава государства.

Также президент заявил, что Украина выходит на завершающую стадию масштабной приватизации. "Мы подготовим правовую базу для приватизации более 500 госпредприятий.

Наши приоритеты: дерегулирование с переходом на онлайн-услуги государства для бизнеса; ликвидация теневой экономики и коррупционных схем", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал собеседников инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове, а также обратил внимание японских представителей на возможность инвестиций в строительство украинских дорог.

"Правительство недавно подсчитало протяженность дорог национального значения – это 44 тысячи километров. Мы рассмотрим предложения по развитию современных дорог, интересные концессионные проекты", – сказал Зеленский.



Сообщается, что Marubeni Corporation уже поставляют из Украины в Японию зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например поставляют солнечные панели.



Экономическая правда