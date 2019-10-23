Зеленський запросив японську компанію інвестувати в Україну

Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом компанії Marubeni Corporation і запросив їх інвестувати в українські дороги та сміттєпереробні заводи.



Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Зеленський повідомив що інвестклімат в Україні поліпшується, і відбуваються реформи в сфері бізнесу.

"Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що Україна виходить на завершальну стадію масштабної приватизації.

"Ми підготуємо правову базу для приватизації понад 500 держпідприємств.

Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних схем", – підкреслив президент.

Глава держави запросив інвестувати у сміттєпереробні заводи в Україні, згадавши екологічні проблеми у Львові, а також звернув увагу японських представників на можливість інвестування в будівництво доріг в Україні.

"Уряд нещодавно порахував протяжність доріг національного значення – це 44 тисячі кілометрів. Ми розглянемо пропозиції щодо розбудови сучасних доріг, цікаві концесійні проекти", – сказав Зеленський.

Повідомляється, що Marubeni Corporation постачають з України до Японії зернові та молочну продукцію й розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні вони також реалізують екологічні проекти, наприклад постачають сонячні панелі.

Економічна правда