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Зеленський запросив японську компанію інвестувати в Україну

Середа, 23 жовтня 2019, 16:31

Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом компанії Marubeni Corporation і запросив їх інвестувати в українські дороги та сміттєпереробні заводи.

Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Зеленський повідомив що інвестклімат в Україні поліпшується, і відбуваються реформи в сфері бізнесу. 

 "Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що Україна виходить на завершальну стадію масштабної приватизації. 

"Ми підготуємо правову базу для приватизації понад 500 держпідприємств. 

Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних схем", – підкреслив президент.

Глава держави запросив інвестувати у сміттєпереробні заводи в Україні, згадавши екологічні проблеми у Львові, а також звернув увагу японських представників на можливість інвестування в будівництво доріг в Україні.

"Уряд нещодавно порахував протяжність доріг національного значення – це 44 тисячі кілометрів. Ми розглянемо пропозиції щодо розбудови сучасних доріг, цікаві концесійні проекти", – сказав Зеленський.

Повідомляється, що Marubeni Corporation постачають з України до Японії зернові та молочну продукцію й розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні вони також реалізують екологічні проекти, наприклад постачають сонячні панелі.

Економічна правда

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