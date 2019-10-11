Немецкие супермаркеты отзывают из продажи молоко из-за опасных бактерий

Супермаркеты по всей Германии отзывают некоторые обезжиренные молочные продукты из-за опасений, что они могут быть заражены бактериями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

К таким шагам прибегли такие крупные сети супермаркетов, как Edeka, Rewe, Lidl и Aldi.

Молочные группы DMK Group, а также Fude+Serrahn сообщили, что рутинная проверка продуктов обнаружила отклонения. В частности, были обнаружены бактерии Aeromonas hydrophila/caviae.

В случае употребления продуктов в пищу это могло бы привести к проблемам со здоровьем, в частности диарее.

Торговые компании отреагировали и сняли молочные продукты с прилавков.

Сообщается, что загрязнение произошло при обеспечении герметичности пакетов на производстве.

Европейская правда