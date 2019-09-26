Недоверие к гривне в ДНК украинцев — топ-менеджер Альфа банка

Генеральный менеджер банковской группы Альфа банка Иван Свитек считает, что для появления на украинском рынке "длинных дешевых денег" не существует предпосылок.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

"Пока для этого ("длинных денег" - ЭП) нет предпосылок. Мы недавно обсуждали пенсионную реформу — это длинная история, которая в Украине пока не привела к формированию длинных сбережений", - заявил Свитек.

Он напоминает, что старшее население Украины помнит "две революции, несколько девальваций, увидело, как сто банков ушло с рынка"

"Как им в таких условиях доверять банкам, финансовой системе и национальной валюте", - задается вопросом Свитек.

По его мнению, вернуть доверие можно, построив его заново.

"Это очень кропотливая работа. Я видел много моделей: американскую, европейскую, чешскую, бразильскую, российскую. В Украине все сложно из-за большого багажа негатива, о котором мы говорили раньше. Недоверие к валюте, к сожалению, уже в ДНК людей. Для ее смены требуется много времени", - заявил банкир.

Топ-менеджер Альфа банка также назвал предпосылки для снижения ставок по ипотеке до 12% годовых.

"Ипотека, как правило, взлетает, когда ставка находится на уровне 3-5% годовых, а срок – от 10 лет. Это значит, что должны быть ресурсы на 10 лет. А чтобы были ресурсы на 10 лет, вкладчики должны принести деньги на 2-3 года. Сейчас большинство вкладчиков дают деньги на полгода, год максимум", - заявил Свитек.

"Пока этого не будет, это останется нишевой историей государственных банков, каких-то субсидий от государства. А делать ипотеку в валюте было вообще большой ошибкой", - сказал он.

Подробнее читайте в интервью: Топ-менеджеры Альфа банка: сейчас Украина у многих инвесторов на радаре

Напоминаем:

Ранее в ходе встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).

Ставки по кредитам связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Нацбанк.

Сейчас учетная ставка составляет 17%, однако в НБУ прогнозируют ее снижение до 8% к концу 2022 года.

Экономическая правда