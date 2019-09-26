Недовіра до гривні в ДНК українців — топ-менеджер Альфа банку

Генеральний менеджер банківської групи Альфа банку Іван Світек вважає, що для появи на українському ринку "довгих дешевих грошей" немає передумов.

Про це він заявив в інтерв'ю Економічній правді.

"Поки для цього ("довгих грошей" - ЕП) немає передумов. Ми недавно обговорювали пенсійну реформу - це довга історія, яка в Україні поки не привела до формування довгих заощаджень", - заявив Світек.

Він нагадує, що старше населення України пам'ятає "дві революції, кілька девальвацій, побачило, як сто банків пішло з ринку"

"Як їм в таких умовах довіряти банкам, фінансовій системі та національній валюті", - задається питанням Світек.

На його думку, повернути довіру можна, побудувавши її з нуля.

"Це дуже кропітка робота. Я бачив багато моделей: американську, європейську, чеську, бразильську, російську. В Україні все складно через великий багаж негативу, про який ми говорили раніше. Недовіра до валюти, на жаль, вже в ДНК людей. Для її зміни потрібно багато часу", - заявив банкір.

Топ-менеджер Альфа банку також назвав передумови для зниження ставок по іпотеці до 12% річних.

"Іпотека, як правило, злітає, коли ставка знаходиться на рівні 3-5% річних, а термін - від 10 років. Це означає, що повинні бути ресурси на 10 років. А щоб були ресурси на 10 років, вкладники повинні принести гроші на 2-3 роки. Зараз більшість вкладників дають гроші на півроку, рік максимум", - заявив Світек.

"Поки цього не буде, це залишиться нішевою історією державних банків, якихось субсидій від держави. А робити іпотеку у валюті було взагалі великою помилкою", - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Топ-менеджери Альфа банку: зараз Україна у багатьох інвесторів на радарі

Нагадуємо:

Раніше в під час зустрічі із провідними іноземними банками, які працюють в Україні, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами знизяться до 12-13% річних.

Наразі номінальні річні ставки за іпотечними кредитами в українських банках становлять близько 20% річних (без врахування комісій та інших додаткових платежів).

Ставки за кредитами пов'язані з рівнем облікової ставки, яку встановлює Нацбанк.

Наразі облікова ставка становить 17%, проте у НБУ прогнозують її зниження до 8% до кінця 2022 року.

Економічна правда