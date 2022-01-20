Паники на валютном рынке нет, об ограничениях речь не идет – НБУ

Кирилл Шевченко фото нбу

Глава Национального банка заявил, что на валютном рынке не наблюдается панических настроений, а административное регулирование не рассматривается.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал во время пресс-брифинга по монетарной политике 20 января.

Он считает, что Нацбанку достаточно монетарных инструментов, и регулятор в дальнейшем будет придерживается политики плавающего курса и политики интервенций.

"Поэтому ни о каких административных ограничениях речь пока не идет", - добавил глава НБУ. "Сейчас мы не видим никаких признаков панического поведения".

В то же время, отмечается, что НБУ принял решение в ближайшие кварталы воздержаться от плановых ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов.

За почти полгода, с августа 2021 года, НБУ выкупил на межбанке 5 млн долларов в рамках интервенций.

Также в НБУ добавили, что учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет.

Для усиления процентного канала монетарной коробки Национальный банк повысится в феврале на 2 в. п. норматив обязательных резервов по текущим счетам в гривне, а также по средствам в иностранной валюте.

Такой шаг направлен на управление структурным профицитом ликвидности в банковской системе, что позволит стимулировать более срочные привлечения при одновременном сохранении роли обязательных резервов в дедолларизации.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Напоминаем:

Курс гривни начал значительно ослабевать с начала года в результате угрозы со стороны РФ - более чем на гривну за доллар за три недели.

Как следствие, Национальный банк в течение недели 10-14 января продал на межбанковском валютном рынке 330,7 млн. долларов. С начала года было продано 752 млн. долларов, рассказали в НБУ.

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% – НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

Экономическая правда