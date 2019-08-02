У Зеленского обещают в 2020 году снизить ставки по ипотечным кредитам до 12-13% годовых

Заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

Об этом он сообщил в Facebook по итогам встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине.

"Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю!

Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется", - написал он.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).

Ставки по кредитам связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Нацбанк. Сейчас учетная ставка составляет 17%, однако в НБУ прогнозируют ее снижение до 8% к концу 2022 года.

Экономическая правда