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У Зеленского обещают в 2020 году снизить ставки по ипотечным кредитам до 12-13% годовых

Пятница, 2 августа 2019, 12:13

Заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

Об этом он сообщил в Facebook по итогам встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине.

"Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю!

Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется", - написал он.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).

Ставки по кредитам связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Нацбанк. Сейчас учетная ставка составляет 17%, однако в НБУ прогнозируют ее снижение до 8% к концу 2022 года.

Экономическая правда

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кредит Зеленский ипотека

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