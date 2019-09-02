Стало известно, кто возглавит аграрное направление в Минэкономики
Аграрным направлением в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет заниматься Тарас Высоцкий.
Как свидетельствуют данные декларации Высоцкого за 2018 год, опубликованной в Едином госреестре деклараций, Высоцкий будет назначен заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Ранее Высоцкий занимал должность первого заместителя главы Черкасской областной государственной администрации. Также он возглавлял профильную ассоциацию Украинский клуб аграрного бизнеса. Высоцкий окончил факультет аграрного менеджмента Национального университета биоресурсов и природопользования.
Напомним:
Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что МЭРТ и Минагрополитики объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.
Экономическая правда
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