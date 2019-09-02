Стало известно, кто возглавит аграрное направление в Минэкономики

Аграрным направлением в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет заниматься Тарас Высоцкий.

Как свидетельствуют данные декларации Высоцкого за 2018 год, опубликованной в Едином госреестре деклараций, Высоцкий будет назначен заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее Высоцкий занимал должность первого заместителя главы Черкасской областной государственной администрации. Также он возглавлял профильную ассоциацию Украинский клуб аграрного бизнеса. Высоцкий окончил факультет аграрного менеджмента Национального университета биоресурсов и природопользования.

Напомним:

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что МЭРТ и Минагрополитики объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.

Экономическая правда