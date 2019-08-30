МЕРТ і Мінагрополітики об’єднаються в єдине відомство - міністр
Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднаються в єдине відомство задля пришвидшення реалізації ключових реформ у країні.
Про це повідомив новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.
"Об’єднання має на меті пришвидшення реалізації ключових реформ, таких як: приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин, модернізація підходів до наукових досліджень та запровадження інновацій в аграрному секторі", - пояснив міністр.
Він додав, що детальний опис реформи буде викладений у Програмі Уряду, що буде представлена на розгляд Парламенту у визначені законом терміни. Наразі, зазначив Милованов, Кабмін напрацьовує "карту пріоритетів і план дій".
"Для Міністерства є важливою синхронізація діяльності всіх ринків та запровадження ефективних, прозорих і зрозумілих правил гри. Реформа аграрної сфери з огляду на її комплексність вимагає стратегічного узгодження із ключовими змінами в інших сферах", - зазначив Милованов.
Він назвав дерегуляцію та діджиталізацію – ключовими інструментами боротьби з корупцією у сферах апробацій, сертифікації та дозвільної діяльності пов’язаних із доступом новітніх засобів виробництва в агросекторі та доступу виробленої сільськогосподарської продукції до українського та міжнародного споживача.
Приватизація держпідприємств, зазначив міністр, – це ліквідація неефективності в управлінні суб’єктами господарювання та прямих втрат держбюджету.
Перезавантаження системи держстатистики, за словами міністра, дозволить отримати "чіткі цифри, щодо показників розвитку галузі та формувати прогнозовані довгострокові орієнтири та пріоритети державно політики у відповідній сфері".
Також Милованов зауважив, що об’єднання міністерств носить стратегічний характер.
"І в цьому стратегічному вимірі нам критично почути ключових стейкхолдерів. Ми плануємо проведення координаційної зустрічі з представниками аграрного сектору для визначення больових точок і перспектив. Налагодження ефективного діалогу – наш виклик і можливість. Буде докладено максимально зусиль, аби життєвий сільськогосподарський цикл не було порушено", - зазначив міністр.
І додав, що зробить "усе можливе для економічного зростання України" на своїй новій посаді, і при цьому залишиться почесним президентом Київської Школи Економіки.
Нагадаємо:
30 серпня новий Кабмін вже провів перше засідання.
Що писали політики та бізнесмени про призначення нового складу Кабінету міністрів напередодні, читайте на сайті ЕП.
Економічна правда
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