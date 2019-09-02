Стало відомо, хто очолить аграрний напрямок у Мінекономіки
Аграрним напрямком у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства займатиметься Тарас Висоцький.
Як свідчать дані декларації Висоцького за 2018 рік, опублікованій у Єдиному держреєстрі декларацій, Висоцький буде призначений заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Раніше Висоцький обіймав посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. Також він очолював профільну асоціацію Український клуб аграрного бізнесу. Він закінчив факультет аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування.
Нагадаємо:
Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що МЕРТ і Мінагрополітики об’єднаються в єдине відомство задля пришвидшення реалізації ключових реформ у країні.
Економічна правда
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