ЕС профинансировал ремонт детсадов и больниц в Мариуполе, Мелитополе и Приморске

В Мелитополе, Приморске и Мариуполе на следующей неделе состоится официальное открытие четырех общественных заведений, отремонтированных за средства Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На европейские средства отремонтировали Центральную районную больницу Приморска (Запорожская обл.), кардиологическое отделение в больнице скорой помощи Мариуполя и два детских сада в Мелитополе.

"Первый за многие годы капитальный ремонт включал утепление зданий, замену крыш и окон и т.д., а также приобретение мебели и нового оборудования. Всего отремонтировано 12 356 квадратных метров и улучшены условия оказания медицинской помощи и обучения для более чем 450 тысяч человек, включая внутренне перемещенных лиц", - рассказали в Программе развития ООН (ПРООН), которая мониторит процесс реализации помощи.

Ремонт софинансировал Европейский Союз через предоставление Европейским инвестиционным банком долгосрочных кредитов под низкие проценты.

Часть средств выделены из государственного и местных бюджетов. ЕИБ инвестирует в реконструкцию в раках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, внедрение которой мониторит Программа развития ООН.

Через Чрезвычайную кредитную программу раннего восстановления ЕИБ предоставил местным органам власти 200 млн евро в виде многосекторных рамочных кредитов на восстановление важной коммунальной и транспортной инфраструктуры и улучшение условий жизни для внутренне перемещенных лиц и общин, которые их принимают, в девяти областях Украины. Программа разработана ЕИБ совместно с Европейской комиссией и правительством Украины на период до 2021 года и реализуется ПРООН.

Европейская правда