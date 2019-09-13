Все разделы
Укр / Рус

Украина может присоединиться к энергорынку Европы в 2025 году

Пятница, 13 сентября 2019, 10:55

Кабинет министров планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Правительственный портал.

Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах - присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в строительстве "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.

С 1 июля в Украине запустили новый рынок электрической энергии, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

энергетика правительство ЕС Гончарук

powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело "Роттердам+":Суд разрешил заочно задержать экс-главу тарифного регулятора Вовка 5 сентября 2019, 13:00
Как сделать украинскую энергосистему гибкой 4 сентября 2019, 16:00
Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный в США 29 августа 2019, 14:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!