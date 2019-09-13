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Україна може приєднатися до енергоринку Європи у 2025 році

П'ятниця, 13 вересня 2019, 10:55

Кабінет міністрів планує, що приєднання України до енергетичного ринку Європи відбудеться в 2025 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Урядовий портал.

Він наголосив, що Україна має намір лібералізувати енергетичний ринок.

"Ми зацікавлені в естонському досвіді інтеграції в європейський енергетичний ринок. У наших планах - приєднатися до енергоринку Європи вже в 2025 році", - сказав прем'єр.

Гончарук додав, що Кабмін зацікавлений у тому, щоб глибше зрозуміти досвід Естонії в будівництві "держави в смартфоні" і застосуванні сучасних технологій в управлінні державою, оскільки Естонія першою в світі реалізувала концепцію електронного управління.

З 1 липня в Україні запустили новий ринок електричної енергії, який імплементує норми третього енергопакету Європейського Союзу.

Європейська правда

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енергетика уряд ЄС Гончарук

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