Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что "трубу вообще можно было бы закрыть и забыть".

Об этом он сказал в интервью РБК.

"Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить.

Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война", - заявил Коломойский.

"Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы", - добавил он.

Журналист спросил Коломойского, что он думает о недавней поездке Бойко и Медведчука в Москву, где они, среди прочего, обсуждали возможную покупку в России "дешевого" газа.

"Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборационисты и предатели. Еще просто их измена не вырисовалась в статью уголовного кодекса", - ответил олигарх.

Напомним:

10 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с Медведчуком, Бойко, а также Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком.

На встрече Медведев заявил, что поддерживает намерение партии Медведчука "восстановить межпартийный диалог". А Бойко сказал о якобы возможности до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.