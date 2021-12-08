Коломойский вышел из состава набсовета "1+1"

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Бенефциарный владелец "1+1" Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Отмечается, что 8 декабря Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил 5 лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1".

При этом изменения касались выхода из состава наблюдательного совета канала "1+1" Коломойского.

Издание напоминает, что в феврале 2021 года Нацсовет проверил каналы группы "1+1" о наличии в структуре собственности жены подсанкционного Виктора Медведчука и не нашел нарушений.

Нацсовет получил объяснения и документы по собственности от компании. Согласно документам, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51% и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Но контролерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.

Напомним:

Раньше программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Из-за закона об олигархах предыдущий президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов.

Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.