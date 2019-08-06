Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що "трубу взагалі можна було б закрити і забути".

Про це він сказав в інтерв'ю РБК.

"Що стосується російського газу - нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви завдали нам вже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди - треба стиснути зуби і пережити.

Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити і забути. Ви позбавили нас половини ВВП військовими діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна", - заявив Коломойський.

Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як Фірташ, Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну і іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери в Європи", - додав він.

Журналіст запитав Коломойського, що він думає про нещодавню поїздку Бойка і Медведчука до Москви, де вони, серед іншого, обговорювали можливу покупку у Росії "дешевого" газу.

"Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їх зрада не вималювалася у статтю кримінального кодексу", - відповів він.

Нагадаємо:

10 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся у Москві з Медведчуком, Бойком, а також Вадимом Рабиновичем і Тарасом Козаком.

На зустрічі Медведєв заявив, що підтримує намір партії Медведчука "відновити міжпартійний діалог". А Бойко сказав про нібито можливість до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну.