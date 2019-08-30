Viber планирует до конца года запустить в Украине торговую площадку в своем мессенджере

Директор по продажам Viber Константин Костадинов заявил, что торговая площадка в приложении Viber может появиться в Украине до конца 2019 года.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Мы уже запустили клавиатуру для шоппинга в США, аналогичную сейчас тестируем в РФ и до конца 2019 года она возможно появится и в Украине. Клавиатура будет выглядеть следующим образом: у вас в приложении будут разные категории покупок и вы сможете подключаться к соответствующим онлайн каталогам магазинов.

То есть, вам уже не нужно будет из мессенджера переходить в браузер на веб-сайт, листать каталоги товаров можно будет прямо в Viber", - рассказал Костадинов.

По его словам, следующий шаг, над реализацией которого работает Viber - это внедрение в приложение функции оплаты за выбранный товар.

"В будущем в Viber можно будет не только выбрать товар, но и сразу его купить", - добавил он.

Подробнее читайте в интервью: На чем Viber зарабатывает в Украине и почему мессенджеры станут главными в телефонах. Интервью с СЕО Viber

Экономическая правда