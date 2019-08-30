Viber планує до кінця року запустити в Україні торговий майданчик у своєму месенджері

Директор з продажів Viber Костянтин Костадинов заявив, що торговий майданчик у додатку Viber може з'явитися в Україні до кінця 2019 року.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Ми вже запустили клавіатуру для шопінгу в США, аналогічну зараз тестуємо в РФ і до кінця 2019 року вона можливо з'явиться і в Україні. Клавіатура буде виглядати наступним чином: у вас в додатку будуть різні категорії покупок і ви зможете підключатися до відповідних онлайн каталогів магазинів.

Тобто, вам вже не потрібно буде з месенджера переходити в браузер на веб-сайт, гортати каталоги товарів можна буде прямо в Viber", - розповів Костадинов.

За його словами, наступний крок, над реалізацією якого працює Viber - це впровадження в додаток функції оплати за обраний товар.

"У майбутньому в Viber можна буде не тільки вибрати товар, а й відразу його купити", - додав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю: На чому Viber заробляє в Україні і чому месенджери стануть головними в телефонах. Інтерв'ю з СЕО Viber

Економічна правда