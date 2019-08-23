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Владелец "Конти" Колесников строит новую фабрику

Пятница, 23 августа 2019, 17:32

Владелец одной из крупнейших украинских кондитерских компаний "Конти" Борис Колесников строит новую фабрику в Каневе Черкасской области.

Информацию об этом Колесников подтвердил изданию LIGA.net.

"Да, я вам подтверждаю, что будет новая фабрика в Каневе. Но деталей разглашать не хочу, очень закрытая информация, боюсь допустить неточности", - сказал бизнесмен.

На вопрос о стоимости строительства Колесников ответить не смог, сообщив лишь, что деньги на новую фабрику не кредитные.

"Это наши деньги, не кредитные", - добавил он.

По словам Колесникова, с помощью новой фабрики он намерен вернуть себе второе место на кондитерском рынке.

"Мы намерены построить еще одну фабрику бисквитного направления в Константиновке. Срок строительства прогнозировать сложно - Константиновка находится в 30 км от линии фронта. Закончится война - будем смотреть", - сообщил также бизнесмен.

Напомним:

Группа "Конти" основана в 1997 году. Основными производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики и две фабрики в Курске (Россия). Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек".

Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

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кондитерские изделия Колесников

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