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Власник "Конті" Колесніков будує нову фабрику

П'ятниця, 23 серпня 2019, 17:32

Власник однієї з найбільших українських кондитерських компаній "Конті" Борис Колесніков будує нову фабрику у Каневі Черкаської області.

Інформацію про це Колесніков підтвердив виданню LIGA.net.

"Так, я вам підтверджую, що буде нова фабрика в Каневі. Але деталей розголошувати не хочу, це дуже закрита інформація, боюся допустити неточності", - сказав бізнесмен.

На питання про вартість будівництва Колесніков відповісти не зміг, повідомивши лише, що гроші на нову фабрику не кредитні.

"Це наші гроші, не кредитні", - додав він.

За словами Колесникова, за допомогою нової фабрики він має намір повернути собі друге місце на кондитерському ринку.

"Ми маємо намір побудувати ще одну фабрику бісквітного напрямку в Костянтинівці. Термін будівництва прогнозувати складно - Костянтинівка знаходиться в 30 км від лінії фронту. Закінчиться війна - будемо дивитися", - повідомив також бізнесмен.

Нагадаємо:

Група "Конті" заснована в 1997 році. 

Основними виробничими активами є Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики і дві фабрики в Курську (Росія). Основні торгові марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтік", "Беліссімо", BisKonti, "Джек".

Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.

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кондитерські вироби Колесніков

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