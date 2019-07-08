УЗ планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов
АО "Укрзализныця" до конца 2019 года планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сектора в Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
По его словам, УЗ уже имеет предварительные договоренности с местными властями Запорожской, Днепропетровской областей и Европейским инвестиционным банком.
Кравцов рассказал, что около 110 миллионов долларов будет направлено на покупку пригородных поездов для этих областей.
"Уровень доходности от пригородных поездов на сегодня является очень низким - 25-30% от операционных расходов на организацию перевозок.
Параллельно с этим, согласно Программе развития пассажирских перевозок в Украине, стратегией Минифраструктуры и европейскими директивами, партнерами Укрзализныци по развитию пригородных перевозок должны выступать органы местной власти. Только такая кооперация может стать толчком к обновлению пригородных поездов по всей Украине", - отметил глава правления "Укрзализныци".
Он добавил, что УЗ уже третий год реализует программу по ремонту электричек. В 2019 году запланировано полностью восстановить более 100 поездов.
Напомним:
АО "Укрзализныця" при поддержке киевской власти готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express.
Движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011 года запущено движение кольцевой маршрут протяженностью 50,8 км.
Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.
Экономическая правда
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