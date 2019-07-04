УЗ просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городскую электричку
АО "Укрзализныця" при поддержке киевской власти готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express.
Об этом заявил директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий, передает пресс-служба УЗ.
В компании отмечают, что в 2012 году на баланс КП "Киевпастранс" для городской электрички было передано 10 электропоездов.
"Ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички было отменено. Мы предлагаем Киевпастрансу вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн, 50 млн грн на каждый", - подчеркнул Веприцкий.
По его словам, этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава.
"Кроме того, фактически, это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов. Дальнейшие расходы и организацию работы мы берем на себя", - добавил он.
Веприцкий также рассказал, что проект Kyiv City Express УЗ планирует реализовать в течение 2019-2021 годов.
"Это не строительство новой железнодорожной сети, а модернизация существующей и удобное сочетание между собой маршрутов. Общая длина проекта будет 343 км, который соединит между собой 46 железнодорожных станции Киевского региона.
В частности, это броварской, белоцерковский, трипольский и бориспольское направления, коорые будут соединены городской электричкой", - заявил директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".
По предварительным подсчетам УЗ, благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тысяч пассажиров в день или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен.
Напомним:
Движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011 года запущено движение кольцевой маршрут протяженностью 50,8 км.
Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.
Экономическая правда
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