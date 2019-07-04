УЗ просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городскую электричку

АО "Укрзализныця" при поддержке киевской власти готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express.

Об этом заявил директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий, передает пресс-служба УЗ.

В компании отмечают, что в 2012 году на баланс КП "Киевпастранс" для городской электрички было передано 10 электропоездов.

"Ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички было отменено. Мы предлагаем Киевпастрансу вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн, 50 млн грн на каждый", - подчеркнул Веприцкий.

По его словам, этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава.

"Кроме того, фактически, это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов. Дальнейшие расходы и организацию работы мы берем на себя", - добавил он.

Веприцкий также рассказал, что проект Kyiv City Express УЗ планирует реализовать в течение 2019-2021 годов.

"Это не строительство новой железнодорожной сети, а модернизация существующей и удобное сочетание между собой маршрутов. Общая длина проекта будет 343 км, который соединит между собой 46 железнодорожных станции Киевского региона.

В частности, это броварской, белоцерковский, трипольский и бориспольское направления, коорые будут соединены городской электричкой", - заявил директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

По предварительным подсчетам УЗ, благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тысяч пассажиров в день или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен.

Напомним:

Движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011 года запущено движение кольцевой маршрут протяженностью 50,8 км.

Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.

Экономическая правда