Стоимость земельных паев за последние четыре года упала на 25%

Средняя стоимость аграрной земли за последние четыре года упала на 25%, и при этом все еще превышает нормативную оценку (стоимость земли, которую устанавливает государство).

Об этом говорится в публикации Экономической правды.

Так, по расчетам автора, в 2017 году она в среднем составляла 30 927 грн против 42 487 грн за га рыночной цены.

На сегодняшний день больше всего за гектар просят на Львовщине - 53 824 грн, Киевской - 52 261 грн и Винницкой - 51 377 грн. Меньше всего - в Донецкой области - 22 539 грн, Черниговской - 26 079 грн и Луганской - 26 126 грн.

В то же время в некоторых регионах, например, в Сумской и Одесской областях, нормативная оценка постепенно приближается к рыночной. Между тем в Донецкой области в 2016 году нормативная оценка была на 40% ниже рыночной, а в 2019 году она выше на 34%. "Очевидно, лучшую землю продали в первые годы войны", - отмечает автор публикации.

По оценкам экспертов, при условии снятия моратория цена за гектар земли может составлять 1480-6030 долл или 38994-158872 грн.

"То, что сейчас цена на OLX лишь немного ниже предполагаемой, означает, что в случае снятия моратория скачка цены на землю не произойдет. Скорее всего, расценки постепенно будут расти и со временем войдут в пределы экспертных оценок", - отмечает автор.

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Напомним:

Украина занимает лидирующие позиции в мире по площади плодородных почв и объемам экспорта агропродукции, но она далека от полной реализации своего потенциала.

Разрыв между возможностями и реалиями обусловлен многими факторами, один из главных - это мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель, который с 2001 продолжался уже десять раз и охватывает сегодня более 66% территории Украины.

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Как отметили ранее в Европейском банке реконструкции и развития, отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%.

В то же время, несмотря на законодательный запрет, в Украине бойко торгуют сельскохозяйственной землей, и больше всего таких предложений - в Днепропетровской области.

Экономическая правда