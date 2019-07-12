Отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1% - ЕБРР

Действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%.

Об этом в интервью "Громадському" заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.

"Это, безусловно, один из драйверов роста. И разные оценки говорят о том, что действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на один процент", - подчеркнул он.

По его словам, отмена моратория на продажу земли и введение прозрачного рынка в Украине пока возможно сделать прозрачным путем - через систему "Prozorro.Продажи".

Гуриев также отметил, что украинцам не стоит бояться введения рынка земли.

"Мне кажется, народу нужно объяснить, что такое земельная реформа. Действующая ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, означает, что производительность сельского хозяйства ниже , чем могла бы быть", - заявил главный экономист ЕБРР.

Напомним:

Ведущий специалист финансового сектора Всемирного банка Ваге Варданян заявил, что купить землю после отмены моратория земли малым хозяйствам будет проще - фермеры смогут получить широкий доступ к банковским займам.

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