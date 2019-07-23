Ціна на земельні паї за останні чотири роки впала на 25%

Середня вартість аграрної землі за останні чотири роки впала на 25%, і при цьому все ще перевищує нормативну оцінку (вартість землі, яку встановлює держава).

Про це йдеться у публікації Економічної правди.

Так, за розрахунками автора, у 2017 році вона в середньому становила 30 927 грн проти 42 487 грн за га ринкової ціни.

На сьогоднішній день найбільше за гектар просять на Львівщині — 53 824 грн, Київщині — 52 261 грн та Вінниччині — 51 377 грн. Найменше — на Донеччині — 22 539 грн, Чернігівщині — 26 079 грн та Луганщині — 26 126 грн.

Водночас у деяких регіонах, наприклад, у Сумській та Одеській областях, нормативна оцінка поступово наближається до ринкової. Тимчасом у Донецькій області в 2016 році нормативна оцінка була на 40% нижча за ринкову, а в 2019 році вона вища на 34%.

"Вочевидь, найкращу землю продали у перші роки війни", - зазначає автор публікації.

За оцінками експертів, за умови зняття мораторію ціна за гектар землі може становити 1480-6030 дол або 38994-158872 грн.

"Те, що зараз ціна на OLX лише трохи нижча за передбачувану, означає, що в разі зняття мораторію стрибка ціни на землю не відбудеться. Швидше за все, розцінки поступово зростатимуть і з часом увійдуть в межі експертних оцінок", - зазначає автор.

Читайте детальніше: Налітай, подешевшало! Скільки коштує земля під мораторієм.

Нагадаємо:

Україна посідає лідерські позиції у світі за площами родючих ґрунтів та обсягами експорту агропродукції, але вона далека від повної реалізації свого потенціалу.

Розрив між можливостями і реаліями зумовлений багатьма чинниками, один із головних – це мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Читайте детальніше: Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість.

Як зазначили у Європейському банку реконструкції та розвитку, відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1%.

Водночас, попри законодавчу заборону, в Україні жваво торгують сільськогосподарською землею, і найбільше таких пропозицій - у Дніпропетровській області.

Економічна правда