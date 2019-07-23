Земельные паи: больше всего продают в Днепропетровской области, меньше всего - на Западной Украине

Несмотря на законодательный запрет, в Украине бойко торгуют сельскохозяйственной землей, и больше всего таких предложений - в Днепропетровской области - 7252 гектаров.

Об этом свидетельствует анализ более пяти тысяч онлайн-объявлений на сайте OLX, говорится в публикации Экономической правды.

Так, больше всего паевой земли продают в Днепропетровской области - 7252 га.

На втором и третьем местах - Запорожская и Харьковская области - 5479 га и 4525 га соответственно.

Меньше всего паевой земли продают в Черновицкой (172 га), Львовской (246 га) и Волынской (344 га) областях. На все эти паи, выставленные на продажу на OLX, приходится менее 1% аграрных земель в каждой из этих областей.

То, что больше всего земли продают на востоке и юге страны, а меньше всего - на западе и севере, имеет свое объяснение.

"В западных регионах больше горной и лесистой местности, на севере - болотистой и лесистой. Такая земля не пригодна для сельского хозяйства. На востоке и юге страны расположены степи, благоприятные для растениеводства", - отмечает автор публикации.

Читайте детальнее: Налетай, подешевело! Сколько стоит земля под мораторием.

Напомним:

Украина занимает лидирующие позиции в мире по площади плодородных почв и объемам экспорта агропродукции, но она далека от полной реализации своего потенциала.

Разрыв между возможностями и реалиями обусловлен многими факторами, один из главных - это мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель, который с 2001 продолжался уже десять раз и охватывает сегодня более 66% территории Украины.

Читайте подробнее: Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость.

Как отметили ранее в Европейском банке реконструкции и развития, отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%.

Экономическая правда