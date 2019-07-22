Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,69 - 25,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,68 - 25,72 гривни;

Евро - 28,80 - 28,85 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,64 - 25,92 гривни. Евро покупают по 28,66 гривни, продают по 29,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,84 - 25,91 гривни, евро - 28,96 - 29,10 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.

19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,74 - 25,76 гривни за доллар.

19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,69 – 25,73 гривни за доллар (18 июля было 26,04 - 26,06 гривни за доллар).

Экономическая правда