Курс гривни пересек психологическую отметку
Пятница, 19 июля 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,19 гривни (на 18 июля - 29,00 гривни).
Напомним:
18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.
18 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,04 - 26,06 гривни за доллар.
Экономическая правда
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