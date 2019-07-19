Курс гривни пересек психологическую отметку

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,19 гривни (на 18 июля - 29,00 гривни).

Напомним:

18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.

18 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,04 - 26,06 гривни за доллар.

Экономическая правда