Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,74 - 25,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,74 - 25,76 гривни;
Евро - 28,94- 28,96 гривни;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,80 - 26,08 гривни. Евро покупают по 28,90 гривни, продают по 29,36 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,98 - 26,03 гривни, евро - 29,10 - 29,24 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.
18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.
18 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,04 - 26,06 гривни за доллар.
Экономическая правда
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