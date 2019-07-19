Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,74 - 25,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,74 - 25,76 гривни;

Евро - 28,94- 28,96 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,80 - 26,08 гривни. Евро покупают по 28,90 гривни, продают по 29,36 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,98 - 26,03 гривни, евро - 29,10 - 29,24 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.

18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.

18 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,04 - 26,06 гривни за доллар.

Экономическая правда