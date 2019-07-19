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Гривня на межбанке укрепилась

Пятница, 19 июля 2019, 17:27
 

19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,69 – 25,73 гривни за доллар (18 июля было 26,04 - 26,06 гривни за доллар).

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,69 – 25,73 гривни;

Евро - 28,86 - 28,90 гривни.

Напомним:

19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,74 - 25,76 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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