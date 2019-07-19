Гривня на межбанке укрепилась
Пятница, 19 июля 2019, 17:27
19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,69 – 25,73 гривни за доллар (18 июля было 26,04 - 26,06 гривни за доллар).
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,69 – 25,73 гривни;
Евро - 28,86 - 28,90 гривни.
Напомним:
19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,74 - 25,76 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua