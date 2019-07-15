Аэропорт "Черкассы" начал подготовку к сертификации под Airbus и Boeing

В Черкасском аэропорту начались работы по восстановлению маркировки перрона, аэродромной разметки на рулевой дорожке и стоянке воздушных судов.

Об этом сообщает ЦТС с псиланням на сотрудника аэропорта.

Отмечается, что для выполнения работ предприятие за собственные средства купило технику для очистки перрона и нанесения разметки - это позволит поддерживать в надлежащем состоянии маркировки все время и не заказывать эти услуги у сторонних организаций.

"Следующим этапом будет завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая стартует через несколько недель, и ее сертификация под воздушные суда класса Airbus и Boeing", - говорится в сообщении.

Планируется, что в 2019 году аэропорт "Черкассы" впервые в своей истории примет Boeing 737, рейс будет техническим - для проверки взлетной полосы.

Перед этим сообщалось, что начать полеты из Черкасского аэропорта уже в конце этого года намерена авиакомпания SkyUp, если аэропорт подтвердит возможность приема и обслуживания рейсов.