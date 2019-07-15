Всі розділи
Укр / Рус

Аеропорт "Черкаси" почав підготовку до сертифікації під Airbus і Boeing

Понеділок, 15 липня 2019, 16:32

У Черкаському аеропорту розпочались роботи з відновлення маркування перону, аеродромної розмітки на рульовій доріжці і стоянці повітряних суден.

Про це повідомляє ЦТС з псиланням на співробітника аеропорту.

Зазначається, що для виконання робіт підприємство за власні кошти купило техніку для очищення перону і нанесення розмітки - це дозволить підтримувати в належному стані маркування весь час та не замовляти ці послуги у сторонніх організацій.

"Наступним етапом буде завершення реконструкції злітно-посадкової смуги, яка стартує через декілька тижнів, та її сертифікація під повітряні судна класу Airbus і Boeing", - йдеться у повідомленні.

Планується, що у 2019 році аеропорт "Черкаси" вперше в своїй історії прийме Boeing 737, рейс буде технічним - для перевірки злітної смуги.

Перед цим повідомлялося, що почати польоти з Черкаського аеропорту вже в кінці цього року має намір авіакомпанія SkyUp, якщо аеропорт підтвердить можливість прийому і обслуговування рейсів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа аеропорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
SkyUp пропонує пасажирам затриманого майже на дві доби рейсу по 100 доларів 12 липня 2019, 13:38
Ryanair може закрити бази та пропонує пілотам відпустку 11 липня 2019, 17:30
У Франції введуть еко-податок для літаків: до 18 євро з кожного квитка 9 липня 2019, 16:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!