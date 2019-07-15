Аеропорт "Черкаси" почав підготовку до сертифікації під Airbus і Boeing

У Черкаському аеропорту розпочались роботи з відновлення маркування перону, аеродромної розмітки на рульовій доріжці і стоянці повітряних суден.

Про це повідомляє ЦТС з псиланням на співробітника аеропорту.

Зазначається, що для виконання робіт підприємство за власні кошти купило техніку для очищення перону і нанесення розмітки - це дозволить підтримувати в належному стані маркування весь час та не замовляти ці послуги у сторонніх організацій.

"Наступним етапом буде завершення реконструкції злітно-посадкової смуги, яка стартує через декілька тижнів, та її сертифікація під повітряні судна класу Airbus і Boeing", - йдеться у повідомленні.

Планується, що у 2019 році аеропорт "Черкаси" вперше в своїй історії прийме Boeing 737, рейс буде технічним - для перевірки злітної смуги.

Перед цим повідомлялося, що почати польоти з Черкаського аеропорту вже в кінці цього року має намір авіакомпанія SkyUp, якщо аеропорт підтвердить можливість прийому і обслуговування рейсів.