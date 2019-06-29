Все разделы
Укр / Рус

Скандал с Cambridge Analytica: Facebook получил миллионный штраф в Италии

Суббота, 29 июня 2019, 11:04
 

Регулятор по вопросам конфиденциальности данных в Италии оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, пока это самый большой штраф против интернет-гиганта, связанный с этим делом.

Итальянское агентство сообщило, что 57 итальянцев загрузили приложение ThisIsYourDigitalLife, которое было использовано для сбора информации Facebook о пользователе и его друзьях в социальной сети.

Известно, что это приложение было использовано для предоставления данных компании Cambridge Analytica - агентству, которое использовало персональные данные людей, чтобы влиять на избирателей во время президентских выборов в США в 2016 году.

Всего более 200 тысяч итальянцев без их ведома предоставили информацию о себе через приложение из примерно 87 млн  пользователей Facebook, которые пострадали от скандала с данными.

В то же время в итальянском агентстве подчеркнули, что собранная соцсетью информация не была передана Cambridge Analytica, однако такой сбор данных нарушает итальянские правила конфиденциальности.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Facebook

powered by lun.ua
Материалы по теме
Facebook, Twitter и Google будут бороться с сомнительным контентом 19 июня 2019, 09:55
Новая мировая криптовалюта Libra от Facebook. Что о ней важно знать? 19 июня 2019, 06:00
Facebook представила собственную криптовалюту Libra 18 июня 2019, 20:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!