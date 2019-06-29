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Скандал з Cambridge Analytica: Facebook отримав мільйонний штраф в Італії

Субота, 29 червня 2019, 11:04
 

Регулятор з питань конфіденційності даних в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола Cambridge Analytica.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, наразі це найбільший штраф проти інтернет-гіганта, пов’язаний із цією справою.

Італійське агентство повідомило, що 57 італійців завантажили додаток ThisIsYourDigitalLife, який використовувався для збору інформації Facebook про користувача і його друзів у соціальній мережі. 

Відомо, що цей додаток було використано для надання даних компанії Cambridge Analytica - агентству, яке використовувало персональні дані людей, щоб впливати на виборців під час президентських виборів у США 2016 року.

Загалом понад 200 тисяч італійців без їхнього відома надали інформацію про себе через додаток із приблизно 87 мільйонів користувачів Facebook, які постраждали від скандалу з даними. 

Водночас в італійській агенції підкреслили, що зібрана соцмережею інформація не була передана Cambridge Analytica, проте такий збір даних порушує італійські правила конфіденційності.

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