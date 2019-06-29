Скандал з Cambridge Analytica: Facebook отримав мільйонний штраф в Італії
Регулятор з питань конфіденційності даних в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола Cambridge Analytica.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, наразі це найбільший штраф проти інтернет-гіганта, пов’язаний із цією справою.
Італійське агентство повідомило, що 57 італійців завантажили додаток ThisIsYourDigitalLife, який використовувався для збору інформації Facebook про користувача і його друзів у соціальній мережі.
Відомо, що цей додаток було використано для надання даних компанії Cambridge Analytica - агентству, яке використовувало персональні дані людей, щоб впливати на виборців під час президентських виборів у США 2016 року.
Загалом понад 200 тисяч італійців без їхнього відома надали інформацію про себе через додаток із приблизно 87 мільйонів користувачів Facebook, які постраждали від скандалу з даними.
Водночас в італійській агенції підкреслили, що зібрана соцмережею інформація не була передана Cambridge Analytica, проте такий збір даних порушує італійські правила конфіденційності.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua