"Укрэнерго" может получить 149 миллионов евро от ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НЭК "Укрэнерго" 149 миллионов евро на проект по модернизации сетей передачи.
Об этом сообщается на сайте банка, передает "Интерфакс-Украина".
В настоящее время проект прошел финальное рассмотрение и ожидает решения совета директоров.
Проектом предусматривается модернизация 12 подстанций с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами, а также закупка 26 новых трансформаторов. Общая стоимость данного комплекса мероприятий составляет 198,2 млн евро, из которых 49,2 млн евро – собственные средства "Укрэнерго".
Проект позволит компании модернизировать ключевые объекты передачи э/э, что является условием для синхронизации украинской энергосистемы с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Кроме того, модернизация подстанций и установка новых трансформаторов позволит существенно экономиить э/э и сократить выбросы диоксида углерода.
Ранее "Укрэнерго" сообщил о возможности реализации проекта по модернизации подстанций с привлечением средств ЕБРР. В компании заверили, что комплекс мероприятий, предусмотренный программой, поспособствует повышению эффективности и надежности передачи электроэнергии, управлению оборудованием подстанций с региональных центров, внедрению smart grid.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.
НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.
Корпоратизация "Укрэнерго" является условием о получении Украиной второго транша кредитных средств в сумме 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.
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