Процесс корпоратизации "Укрэнерго" наконец-то начался

Министерство финансов подписало приказ о преобразовании ГП "НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Подписали приказ о преобразовании ГП "НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество, начав процесс корпоратизации, который планируем провести максимально быстро", – написала она.

Корпоратизация "Укрэнерго" является условием о получении Украиной второго транша кредитных средств в сумме 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

Напомним:

4 февраля "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

Стратегическое управление и контроль за деятельностью "Укрэнерго" будет осуществлять наблюдательный совет компании.

анее в Кабмине заявили, что передача "Укрэнерго" в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.

Минэнергоугля 18 октября сообщило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии. В "Укрэнерго" заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии.

До того, как правительство приняло решение о передаче "Укрэнерго" Минфину, Хозяйственный суд Киева приостановил действие решения комиссии Близнюка, а затем оставил решение в силе.

Экономическая правда