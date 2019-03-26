"Укренерго" може отримати 149 мільйонів євро від ЄБРР
Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НЕК "Укренерго" 149 мільйонів євро на проект з модернізації мереж передачі.
Про це повідомляється на сайті банку, передає "Інтерфакс-Україна".
В даний час проект пройшов фінальне розгляд і очікує рішення ради директорів.
Проектом передбачається модернізація 12 підстанцій з впровадженням автоматизованої системи управління технологічними процесами, а також закупівля 26 нових трансформаторів. Загальна вартість даного комплексу заходів становить 198,2 млн євро, з яких 49,2 млн євро - власні кошти "Укренерго".
Проект дозволить компанії модернізувати ключові об'єкти передачі е / е, що є умовою для синхронізації української енергосистеми з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).
Крім того, модернізація підстанцій і установка нових трансформаторів дозволить істотно економити е / е і скоротити викиди діоксиду вуглецю.
Раніше "Укренерго" повідомив про можливість реалізації проекту з модернізації підстанцій із залученням коштів ЄБРР. У компанії запевнили, що комплекс заходів, передбачений програмою, посприяє підвищенню ефективності і надійності передачі електроенергії, управління обладнанням підстанцій з регіональних центрів, впровадження smart grid.
"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.
НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства фінансів, але незабаром буде перетворено в закрите акціонерне товариство.
Корпоратизація "Укренерго" є умовою щодо отримання Україною другого траншу кредитних коштів у сумі 500 млн євро в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.
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