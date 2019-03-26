"Укренерго" може отримати 149 мільйонів євро від ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НЕК "Укренерго" 149 мільйонів євро на проект з модернізації мереж передачі.

Про це повідомляється на сайті банку, передає "Інтерфакс-Україна".

В даний час проект пройшов фінальне розгляд і очікує рішення ради директорів.

Проектом передбачається модернізація 12 підстанцій з впровадженням автоматизованої системи управління технологічними процесами, а також закупівля 26 нових трансформаторів. Загальна вартість даного комплексу заходів становить 198,2 млн євро, з яких 49,2 млн євро - власні кошти "Укренерго".

Проект дозволить компанії модернізувати ключові об'єкти передачі е / е, що є умовою для синхронізації української енергосистеми з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Крім того, модернізація підстанцій і установка нових трансформаторів дозволить істотно економити е / е і скоротити викиди діоксиду вуглецю.

Раніше "Укренерго" повідомив про можливість реалізації проекту з модернізації підстанцій із залученням коштів ЄБРР. У компанії запевнили, що комплекс заходів, передбачений програмою, посприяє підвищенню ефективності і надійності передачі електроенергії, управління обладнанням підстанцій з регіональних центрів, впровадження smart grid.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.

НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства фінансів, але незабаром буде перетворено в закрите акціонерне товариство.

Корпоратизація "Укренерго" є умовою щодо отримання Україною другого траншу кредитних коштів у сумі 500 млн євро в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.