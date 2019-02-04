Brexit может толкнуть 1,7 млн людей к крайней бедности

Brexit может увеличить количество крайне бедного населения в мире на 1,7 млн человек.

Об этом свидетельствует результат моделирования Немецкого института политики развития (DIE), опубликованный в этом месяце, сообщает The Guardian.

"Brexit может увеличить количество населения, живущего в условиях крайней бедности в странах ЕВА, почти на 1,7 млн человек", - пишут авторы исследования.

"Это консервативные оценки негативного влияния Brexit. Они не учитывают дополнительные последствия неопределенности, обесценивание фунта стерлингов, сокращения расходов на помощь, денежных переводов и инвестиций", - добавляют авторы.

49 наименее развитых государств мира имеют право беспошлинного экспорта в Евросоюз по условиям договора "Все, кроме оружия" (EBA). После Brexit эти уязвимые государства останутся без доступа к рынку Великобритании.

В условиях "жесткого Brexit" больше всего среди малоразвитых стран пострадает Камбоджа, утверждают авторы исследования. Она больше всего зависит от британского рынка - 7,7% ее экспорта идет в Великобританию.

Европейская правда