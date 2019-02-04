Brexit може штовхнути 1,7 млн людей до крайньої бідності

Brexit може збільшити кількість вкрай бідного населення у світі до 1,7 мільйона осіб.

Про це свідчить результат моделювання Німецького інституту політики розвитку (DIE), опублікований цього місяця, повідомляє The Guardian.

"Brexit може збільшити кількість населення, яке живе в умовах крайньої бідності в країнах ЕВА, майже на 1,7 мільйона осіб", - пишуть автори дослідження.

"Це консервативні оцінки негативного впливу Brexit. Вони не враховують додаткові наслідки невизначеності, знецінення фунта стерлінгів, скорочення витрат на допомогу, грошових переказів та інвестицій", - додають автори.

49 найменш розвинених держав світу мають право безмитного експорту до Євросоюзу за умовами договору "Все, окрім зброї" (EBA). Після Brexit ці вразливі держави не матимуть доступу до ринку Великої Британії через EBA.

За умов "жорсткого" Brexit найбільше серед малорозвинених країн постраждає Камбоджа, стверджують автори дослідження. Вона найбільше залежить від британського ринку – 7,7% її експорту іде у Велику Британію.

Європейська правда