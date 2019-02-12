Коболев о транзитном соглашении: Россия хочет повторить "трюк" 2009 года

При заключении нового соглашения по транзиту газа, Россия может отключать поставки газа по украинскому коридора для европейских потребителей для продвижения идеи "Северного потока-2".

Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, пишет Укринформ.

"Их расчет прост - смена власти (после выборов в Украине - ред) и, возможно, с новой властью можно будет продолжить старую соглашение, нам не только не интересна, но она и противоречит украинскому и европейскому законодательству", - сказал он.

"Конечно, под конец декабря, когда будут морозы, не будет нового договора, русские, скорее всего будут пытаться повторить тот же трюк, который был в 2009 году, когда было отключено поставки газа по украинскому коридора для европейских потребителей. Это вызовет кризис ", - отметил Коболев.

Он добавил, что такой кризис Россия будет пытаться использовать для продвижения идеи "Северного потока-2".

"Продвижение этой идеи, я думаю, является одной из стратегических целей наших оппонентов", - добавил глава Нафтогаза.

Коболев также отметил, что если "Северный поток-2" и "Турецкий поток" заработают, то объем транзита украинской газотранспортной системой будет близким к нулю.

Он добавил, что украинская власть объясняет международным партнерам, что идя на якобы коммерческий проект газопровода "Северный поток-2", они могут фактически открыть дорогу для российских танков на территорию Украины.

Исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

По его словам, если же РФ будет продолжать обеспечивать Газпрома эксклюзивные возможности для транзита газа с территории РФ в Европу через Украину, и при этом Газпром не будет будет соглашаться на стандартные европейские условия, "у Нафтогаза есть реальная возможность через новый арбитраж, который уже начался, получить примерно 10 млрд долл. в качестве компенсации за отсутствие транзита после 2019 года ".

Напоминаем:

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.

Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".

Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Украинская правда