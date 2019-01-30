Укргазбанк предоставил тендерных гарантий на 1,3 млн долларов для компаний-нерезидентов
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Государственный Укргазбанк предоставил гарантий на сумму 1,3 млн долл. США для компаний - нерезидентов для участия в тендерных торгах на территории Украины благодаря сотрудничеству с ведущими иностранными банками.
В частности, партнерами банка уже стали ведущие иностранные банки из Китая, Турции и Европы.
Сегодня согласно украинскому законодательству компании-нерезиденты могут принимать участие в тендерных закупках на территории Украины только путем предоставления гарантий от украинского или первоклассного иностранного банка.
Отныне такое обязательство берет на себя Укргазбанк благодаря расширению международного сотрудничества с ведущими иностранными банками.
Такое взаимодействие позволяет Укргазбанку предоставлять гарантии в пользу любого организатора закупки из государственного или коммерческого сегмента.
Для Укргазбанка это обязательство является низко-рисковой операцией. Срок выполнения - 3-4 дня.
А конкурентоспособные условия с одной стороны привлекают нерезидентов к участию в государственных тендерных торгах на территории Украины, а с другой – повышают качество самих тендеров и снижают их стоимость.
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