Укргазбанк надав тендерних гарантій на 1,3 млн доларів для компаній-нерезидентів
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Державний Укргазбанк надав гарантій на суму 1,3 млн дол. США для компаній - нерезидентів для участі у тендерних торгах на території України завдяки співпраці з провідними іноземними банками.
Зокрема, партнерами банку вже стали провідні іноземні банки з Китаю, Туреччини та Європи.
Сьогодні згідно з українським законодавством компанії-нерезиденти можуть брати участь у тендерних закупівлях на території України лише шляхом надання гарантій від українського або першокласного іноземного банку.
Віднині таке зобов’язання бере на себе Укргазбанк завдяки розширенню міжнародної співпраці з провідними іноземними банками.
Така взаємодія дозволяє Укргазбанку надавати гарантії на користь будь-якого організатора закупки з державного або комерційного сегменту.
Для Укргазбанку це зобов’язання є низько-ризиковою операцією. Термін виконання – 3-4 дні.
А конкурентоспроможні умови з одного боку заохочують нерезидентів до участі у державних тендерних торгах на території України, з іншого – підвищують якість самих тендерів та знижують їх вартість.
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