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Allseeds начала 2019 год с рекордной погрузки масла

Вторник, 29 января 2019, 10:25

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Инфраструктура   маслодобывающего комплекса  Группы Allseeds в порту Южный ещё раз напомнила о её  логистических  преимуществах.

В течение недели, в январе 2019 года,  компанией  было погружено  два судна,  "ARIONAS" и  "Maersk Trenton", по 35 тысяч тонн  подсолнечного масла каждое.  Средняя  скорость погрузки  составляла  свыше 750 тонн в чаc.

 

Такие темпы погрузки  масла стали  возможными  благодаря  удачным проектным  решениям и инвестициям  Группы в развитие  своей собственной и портовой инфраструктуры, а также плодотворному  сотрудничеству с надёжным портовым  оператором - Компанией  ТИС. 

Всё это является хорошей основой  создания  в порту Южный  черноморско-средиземно-морского хаба растительных масел, необходимого для повышения конкурентоспособности масляного бизнеса Украины  на мировых рынках. 

Преимущества работы с   перевалочным Терминалом  растительных масел Allseeds понимают и ценят глобальные игроки и его постоянные партнёры - компании Кernel, Cargill, Avril и др.

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Экономическая правда
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